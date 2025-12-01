Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Sexuelle Belästigung in Chemnitzer Krankenhaus: „Frauen sind kein Freiwild"

Am DRK-Krankenhaus in Rabenstein wurde im Februar eine Auszubildende von einem Patienten belästigt.
Am DRK-Krankenhaus in Rabenstein wurde im Februar eine Auszubildende von einem Patienten belästigt. Bild: Andreas Seidel
Der Fall wurde am Montag am Amtsgericht Chemnitz verhandelt.
Der Fall wurde am Montag am Amtsgericht Chemnitz verhandelt. Bild: Michael Müller
Ist Justitia blind oder hat sie die politische Stimmung im Blick?
Ist Justitia blind oder hat sie die politische Stimmung im Blick? Bild: Leonie Asendorpf/dpa
Chemnitz
Sexuelle Belästigung in Chemnitzer Krankenhaus: „Frauen sind kein Freiwild“
Von Erik Anke
Ein Patient hatte sich einer Auszubildenden im DRK-Krankenhaus genähert und sie immer wieder geküsst. Nun wurde am Amtsgericht Chemnitz ein Urteil gesprochen – und die aufgeheizte politische Lage diskutiert.

Der Vorfall vom 13. Februar ist Elif Demir (Name von der Redaktion geändert) noch gut im Gedächtnis. Die 18-Jährige hat gerade ihre Spätschicht im DRK-Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein begonnen, als plötzlich ein Mann vor ihr steht. „Er hatte einen Zettel, ich glaube es war ein Rezept“, erinnert sie sich. Weil die Verständigung schwer...
