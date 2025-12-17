Stollenliebhaber aufgepasst: Warum dieser Burgstädter Stollen seine Fans weltweit begeistert

Chemnitz Umland
Es gibt ihn nicht im Verkauf über die Theke. Wer ihn will, muss ihn bestellen. Nur so ist garantiert, an die begehrte Ware zu kommen. Denn der Vorrat an diesen Stollen ist begrenzt.
Noch nicht gebacken, aber schon ausverkauft. So ist es seit Jahren in Burgstädt, wenn es um einen speziellen Butter-Rosinenstollen aus der Bäckerei „Zum Kirchbäck“ geht. Wer einen solchen Stollen will, muss ihn bestellen. Denn die Anzahl der Interessenten ist größer als das Angebot. Und daran soll sich auch nach Angaben der Bäckerei in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.