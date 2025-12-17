Stollenliebhaber aufgepasst: Warum dieser Burgstädter Stollen seine Fans weltweit begeistert

Es gibt ihn nicht im Verkauf über die Theke. Wer ihn will, muss ihn bestellen. Nur so ist garantiert, an die begehrte Ware zu kommen. Denn der Vorrat an diesen Stollen ist begrenzt.

Noch nicht gebacken, aber schon ausverkauft. So ist es seit Jahren in Burgstädt, wenn es um einen speziellen Butter-Rosinenstollen aus der Bäckerei „Zum Kirchbäck“ geht. Wer einen solchen Stollen will, muss ihn bestellen. Denn die Anzahl der Interessenten ist größer als das Angebot. Und daran soll sich auch nach Angaben der Bäckerei in... Noch nicht gebacken, aber schon ausverkauft. So ist es seit Jahren in Burgstädt, wenn es um einen speziellen Butter-Rosinenstollen aus der Bäckerei „Zum Kirchbäck“ geht. Wer einen solchen Stollen will, muss ihn bestellen. Denn die Anzahl der Interessenten ist größer als das Angebot. Und daran soll sich auch nach Angaben der Bäckerei in...