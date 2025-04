Von Chemnitz ins ganze Land: So viel Arbeit steckt hinter dem ZDF-Fernsehgottesdienst am Sonntag aus der Jakobikirche

Am Sonntag findet in der Sankt-Jakobi-Kirche in Chemnitz der ZDF-Fernsehgottesdienst statt. Pfarrerin Dorothee Lücke erklärt, worum sich der Gottesdienst dreht und wie viel Aufwand dahintersteckt.

Verlegte Kabel durch den Gang, grelle Scheinwerfer um den Altar und große Kameras hinter den Bänken – in der Jakobikirche im Zentrum von Chemnitz wird an diesem Wochenende reges Treiben herrschen. Am Sonntag findet hier der ZDF-Fernsehgottesdienst statt. Neben den beiden Pfarrerinnen und dem Kantor sind außerdem zwei Dutzend Chorsänger sowie...