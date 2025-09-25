Warum die Kaffee-Preisexplosion einer Rösterei in Burgstädt keine Angst macht

Der Familienbetrieb der Reinhardts hat sich von einer kleinen Rösterei zu einem beliebten Lieferanten für Großkunden entwickelt. Doch die Rohstoffpreise steigen. Wie reagiert das Unternehmen?

„Nur mit dem Herzen sieht man gut. Aber ohne Kaffee sehe ich gar nichts.“ „Kaffee erreicht Stellen, da kommt Motivation gar nicht hin.“ „Kaffee und Umarmungen – die perfekte Kombination.“ Lockere Sprüche über Kaffee findet man im Netz genug. Jan Reinhardt kennt sie nicht alle, aber locker kann er ein Loblied auf Espresso, Mokka und...