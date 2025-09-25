Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Warum die Kaffee-Preisexplosion einer Rösterei in Burgstädt keine Angst macht

Mitarbeiter Marcus Storch füllt Kaffeebohnen in eine Kaffeemaschine im Werksverkauf der Rösterei, der montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr öffnet.
Mitarbeiter Marcus Storch füllt Kaffeebohnen in eine Kaffeemaschine im Werksverkauf der Rösterei, der montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr öffnet. Bild: Andreas Seidel
Mitarbeiter Marcus Storch füllt Kaffeebohnen in eine Kaffeemaschine im Werksverkauf der Rösterei, der montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr öffnet.
Mitarbeiter Marcus Storch füllt Kaffeebohnen in eine Kaffeemaschine im Werksverkauf der Rösterei, der montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr öffnet. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Warum die Kaffee-Preisexplosion einer Rösterei in Burgstädt keine Angst macht
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Familienbetrieb der Reinhardts hat sich von einer kleinen Rösterei zu einem beliebten Lieferanten für Großkunden entwickelt. Doch die Rohstoffpreise steigen. Wie reagiert das Unternehmen?

„Nur mit dem Herzen sieht man gut. Aber ohne Kaffee sehe ich gar nichts.“ „Kaffee erreicht Stellen, da kommt Motivation gar nicht hin.“ „Kaffee und Umarmungen – die perfekte Kombination.“ Lockere Sprüche über Kaffee findet man im Netz genug. Jan Reinhardt kennt sie nicht alle, aber locker kann er ein Loblied auf Espresso, Mokka und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
18.09.2025
3 min.
Das Geld ist knapp: Trotzdem will Burgstädt 1,1 Millionen Euro investieren
Der Burgstädter Stadtrat vor dem Rathaus. Jetzt gibt es Pläne für die Rathaus-Sanierung.
Burgstädt könnte von einer Altstadt-Förderung profitieren. Doch die Frage der Finanzierung sorgt für Kontroversen im Stadtrat. Das sind die konkreten Pläne.
Bettina Junge
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
09.09.2025
5 min.
Bio-Boom in Sachsen: Bio-Landgarten Burgstädt zeigt, wie es geht
Yvonne Graunitz betreibt den Bio-Landgarten in Burgstädt. Im Gewächshaus erntet sie Oranos-Paprika, eine besonders süße Paprikasorte. Sie verzeichnet eine steigende Nachfrage.
Der Bio-Landgarten ist bekannt für seine ungewöhnlichen Produkte. Von Schlangenhaargurken bis zu Oranos-Paprika – Yvonne Graunitz überrascht ihre Kundschaft immer wieder. Auch eine Spitzenköchin.
Bettina Junge
Mehr Artikel