Kaffee wird teurer: So halten Röstereien in Mittelsachsen ihre Kunden bei der Stange

Die Kaffeepreise in Deutschland steigen rasant. Seit 2021 sind sie um fast ein Drittel geklettert, deutlich mehr als die Verbraucherpreise insgesamt. Wie lokale Röstereien mit den Herausforderungen umgehen.

Ein Schluck wohlig-warmes Schwarz aus der dampfenden Tasse, der Wachmacher am Morgen oder am Abend: Für ihren Kaffee müssen die Mittelsachsen längst tiefer in die Tasche greifen.