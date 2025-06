Was verband das Chemnitzer Kaßberg-Gefängnis mit der Wismut? Vortrag und Zeitzeugenführung im Lern- und Gedenkort

Ein Wirtschaftshistoriker spricht über sowjetische Geheimdienste und ein ehemaliger Wismut-Mitarbeiter berichtet von seinen persönlichen Erlebnissen.

Der Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis lädt in dieser Woche zu zwei Veranstaltungen ein. Am 12. Juni um 19 Uhr hält der Wirtschaftshistoriker Rainer Karlsch einen Vortrag zur Tätigkeit sowjetischer Geheimdienste von 1947 bis 1953 bei der Wismut AG. Der Eintritt ist frei. Am 14. Juni beginnt um 16 Uhr eine Zeitzeugenführung: Der damalige...