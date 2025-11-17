Weitere 1,8 Millionen Euro fürs CFC-Stadion trotz Chemnitzer Sparkurs: Wie passt das zusammen, OB Schulze?

Chemnitz
Der geplante Nachschuss für die 2016 fertiggestellte Fußball-Arena wirft Fragen auf. Heißt es nicht ständig, die Kassen der Stadt seien leer?
In Chemnitz reibt sich derzeit so mancher die Augen. Während das Rathaus die Chemnitzerinnen und Chemnitzer auf einen strikten Sparkurs einschwört, immer mehr Angebote kürzt oder ganz streicht, sollen noch in diesem Monat 1,8 Millionen Euro zusätzlich bereitgestellt werden – für das vor bald zehn Jahren ausgebaute Stadion an der...
