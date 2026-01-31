Wieder Einbrüche in Chemnitz

Am Samstag holten Kriminelle Bargeld aus Häusern in Bernsdorf.

Chemnitz.

Im Schutz der Dunkelheit sind Unbekannte am späten Freitagabend in Einfamilienhäuser an der Katharina-von-Bora-Straße eingestiegen. Laut Polizei haben sie Bargeld, Haushaltsgeräte und andere Wertgegenstände im unteren fünfstelligen Bereich mitgenommen. Sie gelangten über die Terassentür oder aufgehebelte Fenster in die Häuser. Der Sachschaden wird mit über 3000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei setzte am Samstag einen Fährtenhund zur Spurensicherung ein. Es werden zudem Zeugen gesucht: Wer in den zurückliegenden Tagen Beobachtungen in Zusammenhang mit Einbrüchen an der Katharina-von-Bora-Straße gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 0371 5263-0 melden. (cma)