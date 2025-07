„Wilde Dreizehn“: Neue Bar in Chemnitz lockt mit eigenen Cocktail-Kreationen

Unter dem Chemnitzer Oberdeck entsteht derzeit eine neue Bar. Am Samstag wird sie eröffnet. Was Besucher erwarten können und was es mit dem Namen „Wilde Dreizehn“ auf sich hat.

„Die Zahl ist Programm", sagt Fritz Tuffner, wenn er über sein neustes Projekt spricht. „Wilde Dreizehn" heißt es: Eine neue Bar, die schon am Samstag Eröffnung feiert. Gleich unter der Veranstaltungslocation Oberdeck und neben dem Möbelhaus Tuffner wurde das neue Lokal in den vergangenen Wochen aus- und umgebaut. Entstanden ist ein...