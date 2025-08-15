Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Wissenschaftler erforscht Leben von Vietnamesen in der DDR und heute

Viele Vietnamesen arbeiteten zu DDR-Zeiten in der Textilindustrie.
Viele Vietnamesen arbeiteten zu DDR-Zeiten in der Textilindustrie. Bild: Archiv Freie Presse
Viele Vietnamesen arbeiteten zu DDR-Zeiten in der Textilindustrie.
Viele Vietnamesen arbeiteten zu DDR-Zeiten in der Textilindustrie. Bild: Archiv Freie Presse
Chemnitz
Wissenschaftler erforscht Leben von Vietnamesen in der DDR und heute
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele Gastarbeiter arbeiteten in der Textilindustrie. Aber es gab zahlreiche andere Gründe für den Zuzug, wie in einem Vortrag zu erfahren ist.

Chemnitz.

Wussten Sie, dass zu DDR-Zeiten die meisten Vietnamesen in den Bezirk Karl-Marx-Stadt gekommen waren? 13.000 sind es gewesen, fast doppelt so viele wie im Bezirk Dresden. Ein Grund dafür sei die starke Textilindustrie in der Region gewesen, sagt der Wissenschaftler Theo Döppers von der TU Chemnitz, der zu diesem Thema forscht. Neben der Arbeit gebe es noch weitere Gründe wie Studium und Ausbildung, weshalb Vietnamesen damals in die DDR gekommen waren. Döppers, der auch die Lebenswege vieler Menschen nach der Wende nachverfolgt hat, wird seine Studien am Donnerstag, 21. August, bei einem Vortrag im Interkulturellen Garten an der Franz-Mehring-Straße 39 vorstellen. Beginn ist 19 Uhr. Eintritt ist frei. (cma)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
2 min.
Berliner Fußballjugend hat Mittelsachsen für sich entdeckt
Erneut zu Gast in Mittelsachsen: Die U-17-Kicker des BFC Dynamo, hier nach dem Vorjahrestest in Langenau.
Die U-17-Kicker des BFC Dynamo absolvieren erneut ein Trainingslager in Mönchenfrei. Dabei will der Regionalligist auch gegen den älteren Nachwuchs aus Freiberg und Langenau testen.
Steffen Bauer
16:00 Uhr
5 min.
Comeback eines Neumarker Verkaufsschlagers - „wenn‘s alle ist, hört‘s auf“
Gerade eingetroffen. Peter Wehrle mit zwei Vertretern der Räuchermann-Serie „800 Jahre Neumark“. Die zweite Auflage wird anders als im Vorjahr am Stück verkauft - ab Montag.
Als der Räuchermann „800 Jahre Neumark“ im Advent auf den Markt kam, war die limitierte Auflage ruckzuck verkauft - bis nach Asien und in die USA.
Gerd Möckel
05.08.2025
1 min.
Weitere Straßen auf Chemnitzer Kaßberg mit Halteverbot
Derzeit laufen Fassadenarbeiten am Andrégymnasium.
An der Henriettenstraße und der Andréstraße kann derzeit abschnittsweise nicht geparkt werden. Aber die Beschränkung gilt nur tagsüber.
Christian Mathea
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
06.08.2025
1 min.
Die Chemnitzer Bevölkerungszahlen sinken wieder
Im Juli 2025 lebten exakt 250.474 Menschen in Chemnitz.
Durch den Zuzug zahlreicher Ukrainer gab es zuletzt einen Gegentrend. Allerdings ist es damit wohl vorbei.
Christian Mathea
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel