Eine Erzgebirgerin ist Opfer von sogenanntem Cybertrading geworden.
Eine Erzgebirgerin ist Opfer von sogenanntem Cybertrading geworden.
Annaberg
100.000 Euro verloren: Erzgebirgerin wird Opfer von Cybertrading
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Annaberg-Buchholzerin lässt sich auf eine Werbeanzeige im Internet ein. Das war bereits Anfang Juli. Jetzt hat sie sich der Polizei anvertraut.

Eine Frau aus Annaberg-Buchholz ist Opfer von sogenanntem Cybertrading geworden. Darüber hat sie am Samstag die Polizei informiert und Anzeige erstattet. Von Cybertrading spricht man, wenn Kriminelle über gefälschte Online-Plattformen vermeintliche Finanzprodukte wie Aktien anbieten. Nach Angaben der Frau hat sie dabei circa 100.000 Euro...
