100.000 Euro verloren: Erzgebirgerin wird Opfer von Cybertrading

Annaberg
Die Annaberg-Buchholzerin lässt sich auf eine Werbeanzeige im Internet ein. Das war bereits Anfang Juli. Jetzt hat sie sich der Polizei anvertraut.
Eine Frau aus Annaberg-Buchholz ist Opfer von sogenanntem Cybertrading geworden. Darüber hat sie am Samstag die Polizei informiert und Anzeige erstattet. Von Cybertrading spricht man, wenn Kriminelle über gefälschte Online-Plattformen vermeintliche Finanzprodukte wie Aktien anbieten. Nach Angaben der Frau hat sie dabei circa 100.000 Euro...
