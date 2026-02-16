Abschied und Neuanfang im Erzgebirge: Gastronomin tauscht Kantine gegen Bistro

Mehr als 20 Jahre lang hat Kerstin Börner die Kantine der Stadtwerke in Annaberg betrieben. Seit Jahreswechsel ist Schluss. Nun geht sie mit einem eigenen Bistro neue Wege.

Die Werbetafel über dem Eingangsbereich erinnert noch an die Konditorei Nestler. Doch der Familienbetrieb in Annaberg-Buchholz existiert nicht mehr. Auch das Café am Herzog-Georg-Ring stand monatelang leer. Aber nun ist neues Leben in das Lokal eingezogen. Betreiberin Kerstin Börner wagt nach mehr als zwei Jahrzehnten einen Neuanfang.