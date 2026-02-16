MENÜ
Kerstin Börner betreibt seit Januar das Café und Bistro „Herzhaftsüß“ in Annaberg.
Kerstin Börner betreibt seit Januar das Café und Bistro „Herzhaftsüß“ in Annaberg. Bild: Ronny Küttner
Das Bistro bietet Platz für rund 30 Gäste.
Das Bistro bietet Platz für rund 30 Gäste. Bild: Ronny Küttner
In einer Bürgerversammlung hatten sich Einwohner ausdrücklich gewünscht, dass wieder Leben in das ehemalige Café der Konditorei Nestler einzieht.
In einer Bürgerversammlung hatten sich Einwohner ausdrücklich gewünscht, dass wieder Leben in das ehemalige Café der Konditorei Nestler einzieht. Bild: Ronny Küttner
In den Stadtwerken soll es wieder eine Kantine geben. Fortan aber nur für Mitarbeitende.
In den Stadtwerken soll es wieder eine Kantine geben. Fortan aber nur für Mitarbeitende. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Abschied und Neuanfang im Erzgebirge: Gastronomin tauscht Kantine gegen Bistro
Patrick Herrl
Mehr als 20 Jahre lang hat Kerstin Börner die Kantine der Stadtwerke in Annaberg betrieben. Seit Jahreswechsel ist Schluss. Nun geht sie mit einem eigenen Bistro neue Wege.

Die Werbetafel über dem Eingangsbereich erinnert noch an die Konditorei Nestler. Doch der Familienbetrieb in Annaberg-Buchholz existiert nicht mehr. Auch das Café am Herzog-Georg-Ring stand monatelang leer. Aber nun ist neues Leben in das Lokal eingezogen. Betreiberin Kerstin Börner wagt nach mehr als zwei Jahrzehnten einen Neuanfang.
