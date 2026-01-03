MENÜ
Das neue Löschfahrzeug der Feuerwehr Schmalzgrube ersetzt einen B 1000 aus dem Jahr 1982.
Das neue Löschfahrzeug der Feuerwehr Schmalzgrube ersetzt einen B 1000 aus dem Jahr 1982. Bild: Ronny Küttner
Die Mitglieder der Feuerwehr Schmalzgrube sind stolz auf das neue Auto. Da setzt sich auch Wehrleiter Harry Beyer gern mal ans Steuer.
Die Mitglieder der Feuerwehr Schmalzgrube sind stolz auf das neue Auto. Da setzt sich auch Wehrleiter Harry Beyer gern mal ans Steuer. Bild: Ronny Küttner
Auf dem Fahrzeug befindet sich jede Menge moderne Ausrüstung. Darunter ist eine Tragkraftspritze vom Typ „Hydrofighter“ aus der Jöhstädter Firma PF Pumpen und Feuerlöschtechnik.
Auf dem Fahrzeug befindet sich jede Menge moderne Ausrüstung. Darunter ist eine Tragkraftspritze vom Typ „Hydrofighter“ aus der Jöhstädter Firma PF Pumpen und Feuerlöschtechnik. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Abschied vom Barkas B 1000: Feuerwehr im Erzgebirge nimmt neues Auto in Besitz
Von Kjell Riedel
Seit vielen Jahren haben sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Schmalzgrube ein modernes Fahrzeug gewünscht. Dieser Wunsch ist nun in Erfüllung gegangen. Zwei Oldies konnten dafür ausgemustert werden.

Darauf haben die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Schmalzgrube wahrlich sehnsüchtig gewartet: Passend zur gerade verstrichenen Weihnachtszeit haben sie als Bescherung ein neues Löschfahrzeug erhalten.
