Abschied vom Barkas B 1000: Feuerwehr im Erzgebirge nimmt neues Auto in Besitz

Seit vielen Jahren haben sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Schmalzgrube ein modernes Fahrzeug gewünscht. Dieser Wunsch ist nun in Erfüllung gegangen. Zwei Oldies konnten dafür ausgemustert werden.

Darauf haben die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Schmalzgrube wahrlich sehnsüchtig gewartet: Passend zur gerade verstrichenen Weihnachtszeit haben sie als Bescherung ein neues Löschfahrzeug erhalten.