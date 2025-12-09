AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab

Annaberg
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Der Stadtrat von Annaberg-Buchholz hat sich erneut mit einem umstrittenen Thema befasst: Aldi plant den Bau eines neuen Einkaufmarktes, obwohl es in der Kreisstadt bereits zwei Filialen des Discounters gibt. Nachdem die Volksvertreter vor fast exakt einem Jahr mit knapper Mehrheit dem Aufstellen eines Bebauungsplans zugestimmt hatten, nahm das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.