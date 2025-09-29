AfD und CDU/FDP fordern Deutschlandflaggen vor Landratsämtern im Erzgebirge

Nach einem ersten Vorstoß Ende Juni stellt die AfD-Fraktion erneut einen entsprechenden Antrag im Kreistag. Mit einer Änderung. Ein ähnlicher Vorschlag kommt zudem von einer weiteren Fraktion.

Sollen Deutschlandfahnen vor Dienstgebäuden des Landkreises dauerhaft gehisst werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Kreistag am Mittwoch in einer öffentlichen Sitzung. Dabei steht das Thema nicht zum ersten Mal auf der Tagesordnung, nachdem es zuvor deutschlandweit für mediale Aufmerksamkeit sorgte. Diesmal aber ändert die... Sollen Deutschlandfahnen vor Dienstgebäuden des Landkreises dauerhaft gehisst werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Kreistag am Mittwoch in einer öffentlichen Sitzung. Dabei steht das Thema nicht zum ersten Mal auf der Tagesordnung, nachdem es zuvor deutschlandweit für mediale Aufmerksamkeit sorgte. Diesmal aber ändert die...