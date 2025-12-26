MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei war in einem Einkaufszentrum in Annaberg-Buchholz im Einsatz (Symbolbild).
Die Polizei war in einem Einkaufszentrum in Annaberg-Buchholz im Einsatz (Symbolbild). Bild: Carsten Rehder/dpa
Die Polizei war in einem Einkaufszentrum in Annaberg-Buchholz im Einsatz (Symbolbild).
Die Polizei war in einem Einkaufszentrum in Annaberg-Buchholz im Einsatz (Symbolbild). Bild: Carsten Rehder/dpa
Annaberg
Alarm in Annaberger Einkaufszentrum ausgelöst
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Nacht nach dem ersten Weihnachtsfeiertag wurde die Polizei zu einem Einkaufszentrum in Annaberg-Buchholz gerufen. Dort nahmen die Beamten einen Mann fest.

In der Nacht zum 26. Dezember ist in ein Einkaufszentrum in Annaberg-Buchholz eingebrochen worden. Gegen 1.30 Uhr hatte eine Sicherheitsfirma Alarm ausgelöst, woraufhin Polizeibeamte zum Objekt gerufen wurden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:02 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.12.2025
 13 Bilder
Kleine Eisstrukturen haben sich nach zwei sehr kalten Nächten am Ufer der Talsperre Spremberg gebildet.
15.12.2025
1 min.
Erzgebirge: Suche nach vermissten 42-Jährigen aus Annaberg Buchholz beendet
Die Fahndung nach einem 42-Jährigen aus Annaberg-Buchholz wurde aufgehoben.
Seit Ende November wurde ein 42-Jähriger aus Annaberg-Buchholz vermisst. Die Kripo hatte die weiteren Ermittlungen übernommen.
Patrick Herrl
17:00 Uhr
3 min.
BSV Sachsen Zwickau: Welches taktische Mittel im Derby gegen den Thüringer HC zum Erfolgsfaktor werden soll
Co-Trainerin Rita Lakatos (rechts) und Kreisläuferin Victoria Hasselbusch (links) gehen optimistisch ins Derby gegen den Thüringer HC.
Für die Bundesliga-Handballerinnen steht am Samstag das erste Punktspiel seit Mitte November an. Was die Gastgeberinnen optimistisch stimmt und mit welchem kurzfristigen Transfer der Gast aufwartet.
Anika Zimny, Monty Gräßler
25.12.2025
2 min.
City-Bahn im Chemnitzer Hauptbahnhof entgleist
Bei einer Rangierfahrt im Chemnitzer Hauptbahnhof ist eine City-Bahn entgleist.
Heiligabend rückte das THW aus, um bei einer entgleisten City-Bahn in Chemnitz zu helfen. Der Einsatz ging lange, eine Gefahr bestand aber nicht.
Denise Märkisch
25.12.2025
2 min.
Weihnachtsbaby 2025 in Freiberg: Lasse kurz vor Mitternacht geboren
Lasse ist das Weihnachtsbaby in Freiberg, Alina Lauckner und Felix Karst sind überglücklich.
Im Kreiskrankenhaus Freiberg kam am Heiligabend um 23.25 Uhr Lasse Lauckner zur Welt. Für seine Eltern aus Hainichen ist es das erste Kind – und bereits das 522. Baby des Jahres in der Klinik.
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
08.12.2025
2 min.
Nach Überfall auf Wohnmobil im Erzgebirge: Verdächtiger wieder auf freiem Fuß
Laut Polizei sind die beiden Insassen des Wohnmobils – eine Frau (54) und ein Mann (50) – in Schlettau gegen 5.50 Uhr von einem Unbekannten geweckt worden.
Am frühen Sonntagmorgen sind Wohnmobilinsassen in Schlettau überfallen worden. Ein Unbekannter weckte sie und verlangte Geld. Der Fall wirft Fragen auf.
Holk Dohle
Mehr Artikel