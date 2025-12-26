Alarm in Annaberger Einkaufszentrum ausgelöst

Annaberg
In der Nacht nach dem ersten Weihnachtsfeiertag wurde die Polizei zu einem Einkaufszentrum in Annaberg-Buchholz gerufen. Dort nahmen die Beamten einen Mann fest.
In der Nacht zum 26. Dezember ist in ein Einkaufszentrum in Annaberg-Buchholz eingebrochen worden. Gegen 1.30 Uhr hatte eine Sicherheitsfirma Alarm ausgelöst, woraufhin Polizeibeamte zum Objekt gerufen wurden.
