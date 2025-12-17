MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • „Alle warten darauf, dass wir endlich sterben“: Generationenkonflikt auf Theaterbühne im Erzgebirge

Marie-Louise von Gottberg als Dragica in der Inszenierung „Mein Du“ am Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz. Ein Stück über die Anerkennung der Lebensleistungen von Frauen.
Marie-Louise von Gottberg als Dragica in der Inszenierung „Mein Du“ am Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz. Ein Stück über die Anerkennung der Lebensleistungen von Frauen. Bild: Dirk Rückschloss
Jan Holtappels führt bei der Inszenierung Regie. Die literarische Vorlage hat ihn schon auf den ersten fünf Seiten gepackt.
Jan Holtappels führt bei der Inszenierung Regie. Die literarische Vorlage hat ihn schon auf den ersten fünf Seiten gepackt. Bild: Ronny Küttner
Nadja Roxana Schimonsky als Zagorka, Marie-Louise von Gottberg als Dragica und Hannah Katharina Jaitner als Ruza (von links) in „Mein Du“.
Nadja Roxana Schimonsky als Zagorka, Marie-Louise von Gottberg als Dragica und Hannah Katharina Jaitner als Ruza (von links) in „Mein Du“. Bild: Dirk Rückschloss
Marie-Louise von Gottberg als Dragica in der Inszenierung „Mein Du“ am Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz. Ein Stück über die Anerkennung der Lebensleistungen von Frauen.
Marie-Louise von Gottberg als Dragica in der Inszenierung „Mein Du“ am Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz. Ein Stück über die Anerkennung der Lebensleistungen von Frauen. Bild: Dirk Rückschloss
Jan Holtappels führt bei der Inszenierung Regie. Die literarische Vorlage hat ihn schon auf den ersten fünf Seiten gepackt.
Jan Holtappels führt bei der Inszenierung Regie. Die literarische Vorlage hat ihn schon auf den ersten fünf Seiten gepackt. Bild: Ronny Küttner
Nadja Roxana Schimonsky als Zagorka, Marie-Louise von Gottberg als Dragica und Hannah Katharina Jaitner als Ruza (von links) in „Mein Du“.
Nadja Roxana Schimonsky als Zagorka, Marie-Louise von Gottberg als Dragica und Hannah Katharina Jaitner als Ruza (von links) in „Mein Du“. Bild: Dirk Rückschloss
Annaberg
„Alle warten darauf, dass wir endlich sterben“: Generationenkonflikt auf Theaterbühne im Erzgebirge
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Mein Du“ heißt die aktuelle Inszenierung, die gegenwärtig auf der Studiobühne des Annaberger Theaters zu sehen ist. Ein Stoff, der für Diskussionen sorgt.

Virologe und CDU-Politiker Hendrick Streeck hatte im November für Wirbel gesorgt, als er die Frage aufwarf, ob sehr alten Menschen noch besonders teure Medikamente verordnet werden sollten. In der daraus resultierenden Debatte um die medizinische Versorgung Hochbetagter hat er seinen viel kritisierten Vorstoß sogar noch einmal präzisiert: „Es...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
11.12.2025
3 min.
Lilien und Frösche im Erzgebirge: Theater wartet mit deutscher Erstaufführung auf
Der bisher größte Erfolg: Intendant Moritz Gogg mit dem Spielzeit-Frosch 2023 des Bayerischen Rundfunks.
Viermal hat Regisseur Christian von Götz bereits den begehrten Preis des Bayerischen Rundfunks gewonnen. In seiner aktuellen Inszenierung im Annaberger Theater setzt er auf ungarisches Temperament.
Antje Flath
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
08.11.2025
2 min.
31. Theaterball im Erzgebirge: Ausgelassene Stimmung, viel Musik und eine neue Hymne
Beim Theaterball weht am Wochenende ein Hauch von Glanz und Glamour à la Hollywood durch das Eduard-von-Winterstein-Theater. Mit einer Hommage an Annaberg-Buchholz.
Antje Flath
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
Mehr Artikel