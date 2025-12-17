„Alle warten darauf, dass wir endlich sterben“: Generationenkonflikt auf Theaterbühne im Erzgebirge

„Mein Du“ heißt die aktuelle Inszenierung, die gegenwärtig auf der Studiobühne des Annaberger Theaters zu sehen ist. Ein Stoff, der für Diskussionen sorgt.

Virologe und CDU-Politiker Hendrick Streeck hatte im November für Wirbel gesorgt, als er die Frage aufwarf, ob sehr alten Menschen noch besonders teure Medikamente verordnet werden sollten. In der daraus resultierenden Debatte um die medizinische Versorgung Hochbetagter hat er seinen viel kritisierten Vorstoß sogar noch einmal präzisiert: „Es...