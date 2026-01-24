MENÜ
Die Lifte am Hauptskihang von Oberwiesenthal sind wieder in Betrieb.
Die Lifte am Hauptskihang von Oberwiesenthal sind wieder in Betrieb. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Am Fichtelberg drehen sich weitere Lifte
Redakteur
Von Kjell Riedel
Gute Nachricht für die Freude des alpinen Skisports: In Oberwiesenthal wächst das Angebot wieder.

In Sachsens größtem Skigebiet stehen zwei wichtige Aufstiegsanlagen inzwischen wieder zur Verfügung: Nach Angaben des Liftbetreibers sind die beiden Schlepplifte am Hauptskihang wieder in Betrieb, was den Besuchern deutlich mehr Möglichkeiten verschafft. Zudem können der Zauberteppich, die Schwebebahn, der Vierer-Sessellift sowie der Lift an...
Mehr Artikel