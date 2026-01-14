MENÜ
Erst am vergangenen Freitag wurden die Lifte am Haupthang in Oberwiesenthal geöffnet. Bild: Patrick Herrl
Erst am vergangenen Freitag wurden die Lifte am Haupthang in Oberwiesenthal geöffnet. Bild: Patrick Herrl
Annaberg
Skibetrieb am Fichtelberg eingeschränkt
Redakteur
Von Kjell Riedel
Das milde Wetter hat in Oberwiesenthal Spuren hinterlassen. An einem wichtigen Hang ist kein Liftbetrieb mehr möglich.

Trotz des derzeit milden Wetters und des Regens läuft am Fichtelberg der Skibetrieb weiter. Allerdings mit Einschränkungen. Wie am Mittwoch vom Liftbetreiber zu erfahren war, musste der Liftbetrieb am Haupthang von Sachsens größtem Skigebiet eingestellt werden, da auf der Lifttrasse nicht genug Schnee liegt. Der Zauberteppich, die Schwebebahn,...
