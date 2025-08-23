Am Wochenende bei Fabulix: Magische Momente zwischen Hexenbesuch, Trickfilmperlen und Sandmalerei

Am Sonntag öffnet das verwunschene Schloss auf dem Annaberger Markt zum vorerst letzten Mal seine Türen. Dann wird auch das Geheimnis um den Publikumsliebling des diesjährigen Festivals gelüftet.

Das Märchenfilmfestival Fabulix steuert auf sein großes Finale zu. Noch bis Sonntag geben sich Stars und Sternchen aus Kino und Fernsehen in Annaberg ein Stelldichein – mit vielen bekannten Märchenfiguren. „Die kleine Hexe" beispielsweise, die Hauptfigur in der gleichnamigen Geschichte von Kinderbuchautor Otfried Preußler, und ihr...