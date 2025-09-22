Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Amtsanmaßung mit „Folizei“-Auto? Diesen Tuning-Gag im Erzgebirge findet die echte Polizei nicht witzig

Wegen seines getunten Mercedes hat Robert Hermanns nun Ärger mit der Polizei. Sein „Folizei“-Wagen ist wieder in der Firma Carfield Fahrzeugfolierung.
Wegen seines getunten Mercedes hat Robert Hermanns nun Ärger mit der Polizei. Sein „Folizei“-Wagen ist wieder in der Firma Carfield Fahrzeugfolierung. Bild: Robby Schubert
Wegen seines getunten Mercedes hat Robert Hermanns nun Ärger mit der Polizei. Sein „Folizei“-Wagen ist wieder in der Firma Carfield Fahrzeugfolierung.
Wegen seines getunten Mercedes hat Robert Hermanns nun Ärger mit der Polizei. Sein „Folizei“-Wagen ist wieder in der Firma Carfield Fahrzeugfolierung. Bild: Robby Schubert
Annaberg
Amtsanmaßung mit „Folizei“-Auto? Diesen Tuning-Gag im Erzgebirge findet die echte Polizei nicht witzig
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Transporter ist wieder da, die Folierung „Folizei“ hat der Firmenchef entfernt. Aber er könne nicht arbeiten, sagt er. Was ist das Problem?

Bei diesem Tuning-Gag verstehen Polizei und Staatsanwaltschaft offensichtlich keinen Spaß. Am Donnerstag vor einer Woche stand die Polizei bei Robert Hermanns vor der Tür. Hausdurchsuchung bei Carfield Fahrzeugfolierung. Sichergestellt wurden nicht nur der Mercedes-Transporter des Unternehmers, sondern auch sein Laptop und das Handy. Nun steht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.09.2025
3 min.
Amtsanmaßung? Fake-Polizeiauto im Erzgebirge sichergestellt
Das Fake-Polizeiauto eines Tuningexperten wurde von der echten Polizei sichergestellt.
Das Auto ist seit Langem in der Stadt ein Hingucker. Der Firmenchef spricht von einer Razzia. Es ist nicht sein erstes Auto, das die Polizei aus dem Verkehr zieht.
Katrin Kablau
01.09.2025
2 min.
Erzgebirge: Motorradfahrer bei Unfall auf B 95 schwer verletzt
Ein schwerer Unfall hat sich auf der B 95 bei Thum ereignet.
Die Polizei sucht Zeugen: Der schwere Unfall hat sich am Sonntag zwischen Ehrenfriedersdorf und Thum ereignet.
Annett Honscha
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
5 min.
Streit um erste Wurstbude: Vier Fäuste für die Bratwurst
Die Amateurboxer Daniel Bertz (r) gewinnt für Thüringen gegen Hasan Arli für Nürnberg bei dem Show-Boxkampf.
Boxhandschuhe statt Grillzange: Im Deutschen Bratwurstmuseum liefern sich Thüringen und Franken einen Showdown im Streit um den ältesten Bratwurststand. Auch andernorts gibt es einen Wurst-Konflikt.
Stefan Hantzschmann, dpa
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel