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Gymnasiastin Ella Hartmann hat selbst ihre Eltern überrascht, die sie als eher zurückhaltend beschreiben. Sie ist nämlich Thums Kinderbürgermeisterin.
Gymnasiastin Ella Hartmann hat selbst ihre Eltern überrascht, die sie als eher zurückhaltend beschreiben. Sie ist nämlich Thums Kinderbürgermeisterin. Foto: Ronny Küttner/photoron
Kinderbürgermeisterin Ella Hartmann (Mitte) hat mit Resa Haase und Adrian Bernt auch zwei Stellvertreter.
Kinderbürgermeisterin Ella Hartmann (Mitte) hat mit Resa Haase und Adrian Bernt auch zwei Stellvertreter. Foto: Doreen Bernt
Ellas Idee: Auf der neuen Steinbühne im Thumer Stadtpark könnten Workshops, Kurse und Shows stattfinden.
Ellas Idee: Auf der neuen Steinbühne im Thumer Stadtpark könnten Workshops, Kurse und Shows stattfinden. Foto: Ronny Küttner
Gymnasiastin Ella Hartmann hat selbst ihre Eltern überrascht, die sie als eher zurückhaltend beschreiben. Sie ist nämlich Thums Kinderbürgermeisterin.
Gymnasiastin Ella Hartmann hat selbst ihre Eltern überrascht, die sie als eher zurückhaltend beschreiben. Sie ist nämlich Thums Kinderbürgermeisterin. Foto: Ronny Küttner/photoron
Kinderbürgermeisterin Ella Hartmann (Mitte) hat mit Resa Haase und Adrian Bernt auch zwei Stellvertreter.
Kinderbürgermeisterin Ella Hartmann (Mitte) hat mit Resa Haase und Adrian Bernt auch zwei Stellvertreter. Foto: Doreen Bernt
Ellas Idee: Auf der neuen Steinbühne im Thumer Stadtpark könnten Workshops, Kurse und Shows stattfinden.
Ellas Idee: Auf der neuen Steinbühne im Thumer Stadtpark könnten Workshops, Kurse und Shows stattfinden. Foto: Ronny Küttner
Annaberg
Neues Oberhaupt im Erzgebirge: Kinderbürgermeisterin tritt Amt an
Von Lucy Ullmann
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Für die nächsten zwei Jahre aktiv in der Kommunalpolitik: Zum ersten Mal sollen in Thum die Jüngsten ins Stadtleben einbezogen werden. Wer steckt hinter dem neuen Posten?

Erste Frühlingssonnenstrahlen fallen auf die neue Steinbühne im Thumer Stadtpark. Hier sollen bald Workshops, Kurse und Shows stattfinden – zumindest, wenn es nach Ella Hartmann geht. Warum die Ideen gar nicht so unrealistisch sind, obwohl sie von einer Elfjährigen stammen?
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