Neues Oberhaupt im Erzgebirge: Kinderbürgermeisterin tritt Amt an

Für die nächsten zwei Jahre aktiv in der Kommunalpolitik: Zum ersten Mal sollen in Thum die Jüngsten ins Stadtleben einbezogen werden. Wer steckt hinter dem neuen Posten?

Erste Frühlingssonnenstrahlen fallen auf die neue Steinbühne im Thumer Stadtpark. Hier sollen bald Workshops, Kurse und Shows stattfinden – zumindest, wenn es nach Ella Hartmann geht. Warum die Ideen gar nicht so unrealistisch sind, obwohl sie von einer Elfjährigen stammen? Erste Frühlingssonnenstrahlen fallen auf die neue Steinbühne im Thumer Stadtpark. Hier sollen bald Workshops, Kurse und Shows stattfinden – zumindest, wenn es nach Ella Hartmann geht. Warum die Ideen gar nicht so unrealistisch sind, obwohl sie von einer Elfjährigen stammen?