Kinder-Bürgermeisterwahl im Erzgebirge: Die Siegerin steht fest

Die Stadt Thum mit ihren Ortsteilen Jahnsbach und Herold hat erstmals einen Kinderbürgermeister. Wer die meisten Stimmen erhielt.

In Thum ist am Donnerstag erstmals ein Kinderbürgermeister gewählt worden. Kandidiert haben dafür fünf Mädchen und vier Jungen aus Thum und Jahnsbach im Alter von acht bis elf Jahren. In den Wahllokalen in der Grundschule und im Rathaus gaben bis 16 Uhr nach Angaben von Stadtsprecherin Kirsten Drechsel 174 junge Einwohner ihre Stimme ab....