An die Schmerzgrenze: Tattookünstlerin im Erzgebirge tätowiert sich auch selbst

Schlettau betreibt seit diesem Jahr ein Tattoostudio. Wer die junge Tätowiererin ist, die dahintersteckt – und warum sie sich ihre eigenen Tattoos alle selbst sticht.

Jede Woche Freitag surrt in Schlettau die Tätowiermaschine. In der Schwarzenberger Straße hat das Tattoostudio „Safe Lines Klix“ eröffnet. Inhaberin Sandy Klix ist 22 Jahre alt, trägt Dreadlocks auf dem Kopf und Tattoos am ganzen Körper. Jede Woche Freitag surrt in Schlettau die Tätowiermaschine. In der Schwarzenberger Straße hat das Tattoostudio „Safe Lines Klix“ eröffnet. Inhaberin Sandy Klix ist 22 Jahre alt, trägt Dreadlocks auf dem Kopf und Tattoos am ganzen Körper.