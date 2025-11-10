Annaberg: Arbeiten im Parkhaus an der Scheibnerstraße

Der Austausch von Schranken sorgt für kurzfristige Einschränkungen bei der Nutzung des Parkhauses.

Im Parkhaus Altstadt 2 an der Scheibnerstraße in Annaberg-Buchholz wird eine neue Schrankenanlage installiert. Deshalb kommt es bis Freitag zu Einschränkungen. Grund der Arbeiten ist der Austausch des Kassenautomaten sowie der Ein- und Ausfahrtsschranken. Wie die Stadt mitteilt, kann es während der Montagearbeiten wegen des Abbaus der alten...