Annaberg: Arbeiten im Parkhaus an der Scheibnerstraße

Annaberg
Der Austausch von Schranken sorgt für kurzfristige Einschränkungen bei der Nutzung des Parkhauses.
Im Parkhaus Altstadt 2 an der Scheibnerstraße in Annaberg-Buchholz wird eine neue Schrankenanlage installiert. Deshalb kommt es bis Freitag zu Einschränkungen. Grund der Arbeiten ist der Austausch des Kassenautomaten sowie der Ein- und Ausfahrtsschranken. Wie die Stadt mitteilt, kann es während der Montagearbeiten wegen des Abbaus der alten...
