Annaberg-Buchholz: Geschwindigkeitskontrollen ab dem 11. August

Betroffen sind die Bundesstraße 95 und die Bärensteiner Straße.

Die Verkehrsüberwachung in Annaberg-Buchholz nimmt in der Woche ab dem 11. August Geschwindigkeitskontrollen vor. Laut Stadtverwaltung betrifft dies die B 95 in Höhe des Lidl-Parkplatzes in Fahrtrichtung Chemnitz und die Bärensteiner Straße in Höhe der Einmündung Kurze Straße. „Mit den Kontrollen soll insbesondere auf die Einhaltung der...