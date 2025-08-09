Annaberg-Buchholz: Geschwindigkeitskontrollen ab dem 11. August

Annaberg
Betroffen sind die Bundesstraße 95 und die Bärensteiner Straße.
Die Verkehrsüberwachung in Annaberg-Buchholz nimmt in der Woche ab dem 11. August Geschwindigkeitskontrollen vor. Laut Stadtverwaltung betrifft dies die B 95 in Höhe des Lidl-Parkplatzes in Fahrtrichtung Chemnitz und die Bärensteiner Straße in Höhe der Einmündung Kurze Straße. „Mit den Kontrollen soll insbesondere auf die Einhaltung der...
