Annaberg-Buchholz: Theater und Mitteldeutscher Rundfunk bieten dem Singen eine Bühne

Im Eduard-von-Winterstein-Theater können Freunde des gemeinsamen Singens auf andere treffen, denen der Gesang ebenso am Herzen liegt.

Einen musikalischen Vormittag zum Mitsingen bietet das Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz am 15. November an. Unter dem Motto „Karaoke – wir singen das Steigerlied“ will das Theater mit dem MDR dazu einladen, sich zu versammeln, um gemeinsam Freude am Singen zu haben. Die Türen zur eintrittsfreien Veranstaltung öffnen sich...