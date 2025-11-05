Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am 15. November kann im Eduard-von-Winterstein-Theater gesungen werden.
Am 15. November kann im Eduard-von-Winterstein-Theater gesungen werden. Bild: Dirk Rückschloß/Archiv
Annaberg
Annaberg-Buchholz: Theater und Mitteldeutscher Rundfunk bieten dem Singen eine Bühne
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Eduard-von-Winterstein-Theater können Freunde des gemeinsamen Singens auf andere treffen, denen der Gesang ebenso am Herzen liegt.

Einen musikalischen Vormittag zum Mitsingen bietet das Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz am 15. November an. Unter dem Motto „Karaoke – wir singen das Steigerlied“ will das Theater mit dem MDR dazu einladen, sich zu versammeln, um gemeinsam Freude am Singen zu haben. Die Türen zur eintrittsfreien Veranstaltung öffnen sich...
