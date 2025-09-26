Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch am Haspelweg.
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch am Haspelweg.
Annaberg
Annaberg: Diebe brechen in Keller ein und können Beute machen
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Auch eine entsprechende Sicherung hat offenbar nichts geholfen. Diebe können dennoch E-Bike stehlen.

Bewohner eines Mehrfamilienhauses mussten am 23. September einen Einbruch in ihren Keller melden. Das Gebäude, das am Haspelweg in Annaberg-Buchholz steht, war offenbar ins Interesse von Einbrechern geraten. Wie die Polizei dazu weiter mitgeteilt hat, waren die Diebe im Zeitraum zwischen 22. September, gegen 20 Uhr, und 23. September, 9 Uhr am...
