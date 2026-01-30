Annaberg: Einbrüche in Keller – Räder gestohlen

Annaberg
In Oberwiesenthal und Bärenstein wurden E‑Bikes, E‑Scooter und ein Gravelbike gestohlen. Die Polizei prüft Zusammenhänge.
Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in mehrere Kellerabteile in Oberwiesenthal und Bärenstein eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. In Oberwiesenthal wurden aus Kellern zwei E‑Bikes im Wert von etwa 2600 Euro sowie zwei E‑Scooter (rund 1000 und 400 Euro) gestohlen. Zudem wurden nach Polizeiangaben aus einem Kellerabteil...
