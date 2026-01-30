MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach Einbrüchen in Keller in Oberwiesenthal und Bärenstein ermittelt die Polizei.
Nach Einbrüchen in Keller in Oberwiesenthal und Bärenstein ermittelt die Polizei. Bild: Symbolfoto: Silas Stein/dpa
Nach Einbrüchen in Keller in Oberwiesenthal und Bärenstein ermittelt die Polizei.
Nach Einbrüchen in Keller in Oberwiesenthal und Bärenstein ermittelt die Polizei. Bild: Symbolfoto: Silas Stein/dpa
Annaberg
Annaberg: Einbrüche in Keller – Räder gestohlen
Von Farhard Salmanian
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Oberwiesenthal und Bärenstein wurden E‑Bikes, E‑Scooter und ein Gravelbike gestohlen. Die Polizei prüft Zusammenhänge.

Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in mehrere Kellerabteile in Oberwiesenthal und Bärenstein eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. In Oberwiesenthal wurden aus Kellern zwei E‑Bikes im Wert von etwa 2600 Euro sowie zwei E‑Scooter (rund 1000 und 400 Euro) gestohlen. Zudem wurden nach Polizeiangaben aus einem Kellerabteil...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.12.2025
2 min.
Einbrüche in Mehrfamilienhäuser in Plauen: Hochwertige E-Bikes gestohlen
Unbekannte sind in der Plauener Gartenstraße in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen.
In Plauen sind in den vergangenen Tagen E-Bikes aus Mehrfamilienhäusern gestohlen worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.
Florian Wunderlich
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
18:00 Uhr
3 min.
Stadt im Erzgebirge beendet Weihnachtszeit am 2. Februar mit großer Feier: Das erwartet Besucher
Die Lichtmess-Feier in Zwönitz zieht alljährliche zahlreiche Besucher an.
Bühnenprogramm, Konzert, kulinarische Leckereien: Die Stadt Zwönitz erwartet zur Lichtmess-Feier am Montag zahlreiche Besucher. Was diese in der Innenstadt erleben können – und worauf sich Autofahrer einstellen müssen.
Jürgen Freitag
18:00 Uhr
4 min.
Nach Neubauers Rückzug: Warum Landrat Krüger auf Stabilität statt Abrechnung setzt
Ausblick und Bilanz im Januar 2026: Mittelsachsens Landrat Sven Krüger im Gespräch mit der „Freien Presse“ in Freiberg.
Nach dem Ausscheiden von Dirk Neubauer musste die Kreisverwaltung Mittelsachsen schnell Stabilität finden. Landrat Sven Krüger spricht über den Übergang und über Kritik zu Beginn seiner Amtszeit.
Grit Baldauf, Wieland Josch
22.01.2026
1 min.
Einbruch in Zwickau: Polizei sucht gestohlenes 5000-Euro-E-Bike
Die Täter gelangten durch die aufgebrochene Eingangstür in den Keller des Mehrfamilienhauses.
Ein hochwertiges E-Bike ist aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses am Schlobigplatz entwendet worden. Die Polizei ist auf Hinweise angewiesen.
Holk Dohle
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel