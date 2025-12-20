Annaberg oder Chemnitz – Welcher Weihnachtsmarkt ist schöner? Heute: Annaberg

In der Weihnachtszeit will man viel entdecken. Die Chemnitzer tingeln ins Erzgebirge und umgekehrt. Zeit für einen Vergleich. Dafür besuchten Katrin Kablau aus der Annaberger und Denise Märkisch aus der Chemnitzer Redaktion sich gegenseitig. Heute: Die Chemnitzerin kommt ins Erzgebirge.

Eines vorab: Hier war viel Wettbewerbsverzerrung im Spiel. Der Otto-Normal-Weihnachtsmarkt-Besucher wird das so nicht erleben. Aber ich muss zugeben, Katrin Kablau hat alles gegeben. Zwei Stunden Weihnachten total.