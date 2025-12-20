MENÜ
Annaberg vs. Chemnitz: Zwei Tage für den ultimativen Test – Reporterinnen Katrin Kablau (l.) und Denise Märkisch haben sich gegenseitig auf dem Weihnachtsmarkt besucht.
Annaberg vs. Chemnitz: Zwei Tage für den ultimativen Test – Reporterinnen Katrin Kablau (l.) und Denise Märkisch haben sich gegenseitig auf dem Weihnachtsmarkt besucht.
Annaberg
Annaberg oder Chemnitz – Welcher Weihnachtsmarkt ist schöner? Heute: Annaberg
Von Denise Märkisch und Katrin Kablau
In der Weihnachtszeit will man viel entdecken. Die Chemnitzer tingeln ins Erzgebirge und umgekehrt. Zeit für einen Vergleich. Dafür besuchten Katrin Kablau aus der Annaberger und Denise Märkisch aus der Chemnitzer Redaktion sich gegenseitig. Heute: Die Chemnitzerin kommt ins Erzgebirge.

Eines vorab: Hier war viel Wettbewerbsverzerrung im Spiel. Der Otto-Normal-Weihnachtsmarkt-Besucher wird das so nicht erleben. Aber ich muss zugeben, Katrin Kablau hat alles gegeben. Zwei Stunden Weihnachten total.
19.12.2025
8 min.
Erzgebirgskrimi: Ab Weihnachten geht’s weiter - doch hinter den Kulissen steigt der Kostendruck
Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler und Teresa Weißbach als Försterin Saskia Bergelt während Dreharbeiten zum 16. Erzgebirgskrimi in Schneeberg.
Im neuen Jahr sollen drei neue Erzgebirgskrimis gezeigt und drei neue gedreht werden; der erste neue Film steht auch bald in der ZDF-Mediathek. Auf den ersten Blick läuft‘s also rund, auf den zweiten Blick kneift auch hier der Kostendruck, sodass erstmals zwei Filme parallel gedreht werden. Was das heißt, wer künftig neben Kommissar Winkler ermitteln soll, was mit der Försterin wird und ob am Horizont das Ende der Reihe aufzieht, darüber spricht Produzent Rainer Jahreis im Interview.
Katharina Leuoth
17.11.2025
1 min.
Stadt verrät Detail für Annaberger Weihnachtsmarkt: Das ist die Suppe des Jahres 2025
Am 28. November wird der Annaberger Weihnachtsmarkt eröffnet.
Auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt gibt es eine jährlich wechselnde Suppe samt Rezept-Varianten. Die aktuelle geht auf ein Arme-Leute-Gericht zurück.
Annett Honscha
17.12.2025
4 min.
Hausärztin aus dem Vogtland geht in Rente ohne Nachfolger: „Ich wollte meine Praxis verschenken, aber keiner nimmt sie“
„Das sind tolle Mitarbeiterinnen“, sagt Allgemeinärztin Karina Opitz (Mitte) über ihr Team. Dazu gehören bis Jahresende auch Birgit Schönfelder-Escher (links) und Angela Seidel.
Zwei Ärztinnen hören zu Jahresende in Auerbach auf. Ein Teil der 1300 Patienten von Allgemeinmedizinerin Karina Opitz sucht einen neuen Hausarzt. Der Ärztemangel im Göltzschtal wird spürbar.
Cornelia Henze
13:30 Uhr
1 min.
Ferkeltaxi mitten im Zwickauer Stadtzentrum
Friedemann Schürer steuerte das Ferkeltaxi nach Zwickau.
Ein nostalgischer Sonderzug hielt in Zwickau und sorgte für staunende Gesichter. 100 Fahrgäste waren auf Weihnachtstour.
Frank Dörfelt
13:32 Uhr
2 min.
Biathletin Preuß läuft in Verfolgung auf Rang elf
Franziska Preuß zeigt eine starke Schießleistung in der Verfolgung. (Archivbild)
Franziska Preuß ist nach ihrer Zwangspause noch nicht bei 100 Prozent. Aber die Bayerin kommt in der Olympia-Saison der Biathleten langsam in Schwung.
19.12.2025
5 min.
Chemnitz oder Annaberg – Welcher Weihnachtsmarkt ist schöner? Heute: Chemnitz
 7 Bilder
Chemnitz vs. Annaberg: Zwei Tage, zwei Weihnachtsmarktbesuche und die Frage: Wo ist es schöner.
In der Weihnachtszeit will man viel entdecken. Die Chemnitzer tingeln ins Erzgebirge und umgekehrt. Zeit für einen Vergleich. Dafür besuchten Katrin Kablau aus der Annaberger und Denise Märkisch aus der Chemnitzer Redaktion sich gegenseitig. Heute: die Erzgebirgerin in der Großstadt.
Denise Märkisch und Katrin Kablau
