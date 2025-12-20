MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Katrin Kablau (r.) und Denise Märkisch haben sich gegenseitig auf dem Weihnachtsmarkt besucht.
Katrin Kablau (r.) und Denise Märkisch haben sich gegenseitig auf dem Weihnachtsmarkt besucht. Bild: Ronny Küttner
Katrin Kablau (r.) und Denise Märkisch haben sich gegenseitig auf dem Weihnachtsmarkt besucht.
Katrin Kablau (r.) und Denise Märkisch haben sich gegenseitig auf dem Weihnachtsmarkt besucht. Bild: Ronny Küttner
 6 Bilder
Annaberg
Annaberg vs. Chemnitz: Welcher Weihnachtsmarkt ist denn nun schöner?
Von Katrin Kablau und Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Tage, zwei Weihnachtsmärkte – wer hat die Nase vorn? Ein paar knallharte Fakten für eine Bewertung gibt es. Und welchen finden Sie besser? Stimmen Sie mit ab.

Einmal Annaberg – Chemnitz und zurück: An zwei Tagen, bei ähnlichen Bedingungen haben sich zwei Reporterinnen aus Annaberg (Katrin Kablau) und Chemnitz (Denise Märkisch) gegenseitig auf ihren Weihnachtsmärkten besucht. Was spricht für den einen, was für den anderen?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:46 Uhr
2 min.
Minister ruft zu Vorsicht im Umgang mit Feuerwerk auf
Sachsens Wirtschaftsminister ruft zu Vorsicht beim Böllern auf. (Symbolbild)
In den vergangenen Jahren ereigneten sich in Sachsen viele schwere Böller-Unfälle. Wirtschaftsminister Panter hofft unterdessen auf die Vernunft im Umgang mit Feuerwerk.
19.12.2025
5 min.
Chemnitz oder Annaberg – Welcher Weihnachtsmarkt ist schöner? Heute: Chemnitz
 7 Bilder
Chemnitz vs. Annaberg: Zwei Tage, zwei Weihnachtsmarktbesuche und die Frage: Wo ist es schöner.
In der Weihnachtszeit will man viel entdecken. Die Chemnitzer tingeln ins Erzgebirge und umgekehrt. Zeit für einen Vergleich. Dafür besuchten Katrin Kablau aus der Annaberger und Denise Märkisch aus der Chemnitzer Redaktion sich gegenseitig. Heute: die Erzgebirgerin in der Großstadt.
Denise Märkisch und Katrin Kablau
09:30 Uhr
3 min.
Flammen zerstören dutzende Wohnwagen und Gartenlauben – Großbrand am Geyerschen Teich: Was bislang bekannt ist
 7 Bilder
Ein Großbrand am Geyerschen Teich hat die Einsatzkräfte gefordert.
90 Einsatzkräfte der Feuerwehren der Region sind bis zum frühen Sonntagmorgen im Einsatz gewesen. Die Polizei hat das Gelände weiträumig abgesperrt.
André März und Katrin Kablau
10:40 Uhr
2 min.
Weihnachtsgeschäft enttäuscht – Händler hoffen auf Endspurt
Insgesamt zeigen sich bislang nur 17 Prozent der Unternehmen mit dem Verlauf des Weihnachtsgeschäfts zufrieden.
Viele Händlerinnen und Händler sind mit dem Weihnachtsgeschäft unzufrieden. Es bleibt die Hoffnung auf die letzten Tage vor dem Fest und die Zeit zwischen den Jahren.
20.12.2025
4 min.
Annaberg oder Chemnitz – Welcher Weihnachtsmarkt ist schöner? Heute: Annaberg
 8 Bilder
Annaberg vs. Chemnitz: Zwei Tage für den ultimativen Test – Reporterinnen Katrin Kablau (l.) und Denise Märkisch haben sich gegenseitig auf dem Weihnachtsmarkt besucht.
In der Weihnachtszeit will man viel entdecken. Die Chemnitzer tingeln ins Erzgebirge und umgekehrt. Zeit für einen Vergleich. Dafür besuchten Katrin Kablau aus der Annaberger und Denise Märkisch aus der Chemnitzer Redaktion sich gegenseitig. Heute: Die Chemnitzerin kommt ins Erzgebirge.
Denise Märkisch und Katrin Kablau
20.12.2025
4 min.
Wie ich mit Herzinfarkt in die Orthopädie-Notaufnahme geschickt wurde – und was das Zwickauer HBK ein Jahr später dazu sagt
Torsten Kohlschein vor dem Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau. Vor einem Jahr wurde er erst nach einem Umweg fachgerecht behandelt.
Was ein „Freie Presse“-Redakteur im Dezember 2024 erlebte, als er sich mit ihm unerklärlichen Rückenschmerzen an der vermeintlich falschen Adresse des Zwickauer Krankenhauses vorstellte.
Torsten Kohlschein
Mehr Artikel