Annaberg vs. Chemnitz: Welcher Weihnachtsmarkt ist denn nun schöner?

Zwei Tage, zwei Weihnachtsmärkte – wer hat die Nase vorn? Ein paar knallharte Fakten für eine Bewertung gibt es. Und welchen finden Sie besser? Stimmen Sie mit ab.

Einmal Annaberg – Chemnitz und zurück: An zwei Tagen, bei ähnlichen Bedingungen haben sich zwei Reporterinnen aus Annaberg (Katrin Kablau) und Chemnitz (Denise Märkisch) gegenseitig auf ihren Weihnachtsmärkten besucht. Was spricht für den einen, was für den anderen?