Die Bahnhofstraße in Annaberg-Buchholz bleibt noch gesperrt.
Bild: Ronny Küttner
Die Bahnhofstraße in Annaberg-Buchholz bleibt noch gesperrt.
Die Bahnhofstraße in Annaberg-Buchholz bleibt noch gesperrt. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Annaberger Innenstadtring bleibt in einem Bereich länger gesperrt
Redakteur
Von Annett Honscha
Die Arbeiten an der Bahnhofstraße in Annaberg-Buchholz dauern länger als zuletzt vorgesehen. Ein anderer Bereich des Rings ist aber in eine Richtung wieder offen.

Die Bahnhofstraße in Annaberg-Buchholz als Teil des Innenstadtrings bleibt länger gesperrt als zuletzt vorgesehen. Laut Stadtsprecherin Annett Flämig sollen die Bauarbeiten dort nun vorerst bis zum 19. Dezember dauern. Sie werden im kommenden Jahr fortgesetzt.
