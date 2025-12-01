Annaberger Innenstadtring bleibt in einem Bereich länger gesperrt

Annaberg
Die Arbeiten an der Bahnhofstraße in Annaberg-Buchholz dauern länger als zuletzt vorgesehen. Ein anderer Bereich des Rings ist aber in eine Richtung wieder offen.
Die Bahnhofstraße in Annaberg-Buchholz als Teil des Innenstadtrings bleibt länger gesperrt als zuletzt vorgesehen. Laut Stadtsprecherin Annett Flämig sollen die Bauarbeiten dort nun vorerst bis zum 19. Dezember dauern. Sie werden im kommenden Jahr fortgesetzt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.