Annaberger Markt wird für eine Woche zur (fast) autofreien Zone

Das Internationale Märchenfilmfestival Fabulix steht unmittelbar bevor. Der Umbau dafür hat begonnen. Welche Verkehrseinschränkungen sind damit verbunden? Und wo gibt es Parkplätze?

Am Mittwoch wird auf dem Markt in Annaberg der rote Teppich ausgerollt. Ab 17.30 Uhr schreiten Stars und Sternchen, Filmschaffende und Ehrengäste darüber. Das 4. Internationale Märchenfilmfestival Fabulix beginnt. Bis dahin sind noch zahlreiche fleißige Hände im Einsatz, um die Altstadt auf das Spektakel vorzubereiten. Damit verbunden sind... Am Mittwoch wird auf dem Markt in Annaberg der rote Teppich ausgerollt. Ab 17.30 Uhr schreiten Stars und Sternchen, Filmschaffende und Ehrengäste darüber. Das 4. Internationale Märchenfilmfestival Fabulix beginnt. Bis dahin sind noch zahlreiche fleißige Hände im Einsatz, um die Altstadt auf das Spektakel vorzubereiten. Damit verbunden sind...