Annaberger Weihnachtsmarkt eröffnet: Neues, Preise und Details zur „Zudel-Supp“

Mit dem Anschieben der Pyramide hat der Trubel auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt begonnen. Er ist bis 23. Dezember geöffnet. Erste Eindrücke und was Besucher erwartet.

Es ist ein Moment, den viele seit Tagen herbeigesehnt haben: Die Pyramide auf dem Annaberger Markt dreht sich, die ersten Bratwürste sind verputzt. Der Weihnachtsmarkt ist am späten Freitagnachmittag mit dem Anschieben der Pyramide eröffnet worden. Die Besucher standen dicht gedrängt. Händler und Gastronomen warten nun in knapp 80 Buden auch...