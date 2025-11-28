Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Buchbinderei Kraft, im Bild Ingolf Kraft, hat 2025 den Annaberger Faltstern in der Sonderedition „Anna + Sascha“ herausgebracht.
Die Buchbinderei Kraft, im Bild Ingolf Kraft, hat 2025 den Annaberger Faltstern in der Sonderedition „Anna + Sascha“ herausgebracht. Bild: Ronny Küttner
Der Annaberger Weihnachtsmarkt ist mit dem Pyramiden-Anschieben eröffnet worden.
Der Annaberger Weihnachtsmarkt ist mit dem Pyramiden-Anschieben eröffnet worden. Bild: Tom Koppe
Die Drechslerei Kuhnert, im Bild Frank Kuhnert, hat Neuerungen wie einen Adventskalender und eine Eule als Bergmann im Sortiment.
Die Drechslerei Kuhnert, im Bild Frank Kuhnert, hat Neuerungen wie einen Adventskalender und eine Eule als Bergmann im Sortiment. Bild: Ronny Küttner
Gunter Nier zeigt die Wiesaer Variante der „Zudel-Supp“. Sie ist die Suppe des Jahres auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt. Es gibt sie in sechs Variationen.
Gunter Nier zeigt die Wiesaer Variante der „Zudel-Supp“. Sie ist die Suppe des Jahres auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt. Es gibt sie in sechs Variationen. Bild: Ronny Küttner
Die Marktdurchfahrt am Rathaus ist gesperrt. Neu sind auch zusätzliche Zufahrtssperren wegen der Sicherheit.
Die Marktdurchfahrt am Rathaus ist gesperrt. Neu sind auch zusätzliche Zufahrtssperren wegen der Sicherheit. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Annaberger Weihnachtsmarkt eröffnet: Neues, Preise und Details zur „Zudel-Supp“
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Anschieben der Pyramide hat der Trubel auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt begonnen. Er ist bis 23. Dezember geöffnet. Erste Eindrücke und was Besucher erwartet.

Es ist ein Moment, den viele seit Tagen herbeigesehnt haben: Die Pyramide auf dem Annaberger Markt dreht sich, die ersten Bratwürste sind verputzt. Der Weihnachtsmarkt ist am späten Freitagnachmittag mit dem Anschieben der Pyramide eröffnet worden. Die Besucher standen dicht gedrängt. Händler und Gastronomen warten nun in knapp 80 Buden auch...
