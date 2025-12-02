Annaberger Weihnachtsmarkt: Welche Leckereien gibt es dieses Mal?

Das Angebot reicht vom beliebten erzgebirgischen Klassiker bis zur süßen spanischen Leckerei. Und auch ein Cocktailklassiker wird sächsisch neu interpretiert.

„De Klitscher vu dr Sehm“ sind eine Institution auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt. Mehr als 30 Jahre gehören sie dazu, verrät Karl-Heinz Buschmann vom „Wirtshaus zum Neinerlaa“. Und genauso lange werden sie nach einem geheimen Familienrezept zubereitet. Wie viele von ihnen täglich über die Theke gehen, vermag der Chef nicht zu sagen....