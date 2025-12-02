Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Advent ist Schlemmerzeit in Annaberg-Buchholz: Auch Annett Flämig, Pressesprecherin der Stadt, genießt gern ihr Mittagessen auf dem Weihnachtsmarkt. Am Dienstag gab es Fladenbrot.
Advent ist Schlemmerzeit in Annaberg-Buchholz: Auch Annett Flämig, Pressesprecherin der Stadt, genießt gern ihr Mittagessen auf dem Weihnachtsmarkt. Am Dienstag gab es Fladenbrot. Bild: Sebastian Paul
Advent ist Schlemmerzeit in Annaberg-Buchholz: Auch Annett Flämig, Pressesprecherin der Stadt, genießt gern ihr Mittagessen auf dem Weihnachtsmarkt. Am Dienstag gab es Fladenbrot.
Advent ist Schlemmerzeit in Annaberg-Buchholz: Auch Annett Flämig, Pressesprecherin der Stadt, genießt gern ihr Mittagessen auf dem Weihnachtsmarkt. Am Dienstag gab es Fladenbrot. Bild: Sebastian Paul
 7 Bilder
Annaberg
Annaberger Weihnachtsmarkt: Welche Leckereien gibt es dieses Mal?
Von Antje Flath und Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Angebot reicht vom beliebten erzgebirgischen Klassiker bis zur süßen spanischen Leckerei. Und auch ein Cocktailklassiker wird sächsisch neu interpretiert.

„De Klitscher vu dr Sehm“ sind eine Institution auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt. Mehr als 30 Jahre gehören sie dazu, verrät Karl-Heinz Buschmann vom „Wirtshaus zum Neinerlaa“. Und genauso lange werden sie nach einem geheimen Familienrezept zubereitet. Wie viele von ihnen täglich über die Theke gehen, vermag der Chef nicht zu sagen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Annaberger Weihnachtsmarkt: Das kosten Glühwein, Bratwurst und Klitscher
Sandra aus Werdau (links) und Alina aus Erfurt waren am Montag als Waldmädchen Xylona und Ratgeberin Madea auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt unterwegs.
Noch drei Wochen bleiben Zeit für einen Bummel über den Annaberger Weihnachtsmarkt. Manches kostet so viel wie im Vorjahr, anderes ist teurer geworden. Ein Überblick.
Annett Honscha und Antje Flath
01.12.2025
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
23:36 Uhr
5 min.
Putin sprach mit US-Vertretern lange über Ukraine-Krieg
Fünf Stunden dauerte das Gespräch von Kremlchef Putin mit den US-Abgesandten.
Was hat ein langes Gespräch in Moskau über ein Ende des Ukraine-Kriegs gebracht? Von den Ergebnissen soll erst einmal US-Präsident Trump erfahren.
Friedemann Kohler, Ulf Mauder und Andreas Stein, dpa
23:17 Uhr
2 min.
Haalands 100. Tor: Man City mit Zittersieg nach 5:1-Führung
Erling Haaland leitete mit seinem Jubiläumstor den Auswärtssieg von Manchester City beim FC Fulham ein.
Superstar Erling Haaland sorgt in einem Torspektakel einmal mehr für einen Rekord in der Premier League. Ein ehemaliger Bundesliga-Profi rettet Manchester City am Ende drei Punkte.
17.11.2025
1 min.
Stadt verrät Detail für Annaberger Weihnachtsmarkt: Das ist die Suppe des Jahres 2025
Am 28. November wird der Annaberger Weihnachtsmarkt eröffnet.
Auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt gibt es eine jährlich wechselnde Suppe samt Rezept-Varianten. Die aktuelle geht auf ein Arme-Leute-Gericht zurück.
Annett Honscha
Anzeige
5 min.
Edeka Fiedler zieht um
Edeka Fiedler
Crimmitschau bekommt im Dezember einen neuen Magneten für seine Innenstadt.
Mehr Artikel