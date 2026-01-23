Annabergs Theaterzauber: Wenn Märchen modern werden

„Dornrose will ′ne Hose“ zeigt, wie eine Prinzessin aus ihrer Rolle ausbricht. Eine spannende Reise beginnt, als der Fluch das Schloss umgibt.

Das Stück „Dornrose will ′ne Hose" wird am Sonntag, dem 1. Februar, vom Vivid-Figurentheater Frieda Friedemann in Annaberg-Buchholz aufgeführt. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab sechs Jahren. Spielort ist die Studiobühne des Eduard-von-Winterstein-Theaters. Der Beginn ist 10.30 Uhr, so die Erzgebirgische Theater- und Orchester...