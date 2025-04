Arbeitsmarkt im Erzgebirge: Krise in der Automobilindustrie wird genau beobachtet

Die Arbeitslosigkeit im Erzgebirgskreis ist in den zurückliegenden vier Wochen leicht zurückgegangen. Allerdings ist in vielen Unternehmen Kurzarbeit angesagt.

Auch Betriebe im Erzgebirgskreis hängen von der Automobilindustrie ab, die derzeit in einer tiefen Krise steckt. Wie sich die Lage in der Branche entwickelt und welche Konsequenzen sich daraus für die heimische Wirtschaft ergeben, vermag Cordula Hartrampf-Hirschberg derzeit nicht abzuschätzen: „Die Entwicklung in den kommenden Wochen bleibt...