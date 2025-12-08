Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Aschenbrödel und Märchenprinz begeistern Hunderte Erzgebirger – die schönsten Bilder vom Besuch

Beim Rundgang über den Annaberger Weihnachtsmarkt war das Aschenbrödel ein vielgefragtes Fotomotiv. Auch die fünfjährige Juna ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen.
Beim Rundgang über den Annaberger Weihnachtsmarkt war das Aschenbrödel ein vielgefragtes Fotomotiv. Auch die fünfjährige Juna ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen.
Annaberg
Aschenbrödel und Märchenprinz begeistern Hunderte Erzgebirger – die schönsten Bilder vom Besuch
Von Antje Flath
„Freie Presse“ hat Schauspieler Pavel Trávníček ins Pressehaus am Annaberger Markt eingeladen. Die Fans des Märchenfilmklassikers „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ließen sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Es gab ja auch noch viel mehr zu entdecken.

Aufregung in Annaberg-Buchholz: Schauspieler Pavel Trávníček – der Prinz aus dem Weihnachtsklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ – hat sein Versprechen eingelöst und war Montag erneut zu Gast in Annaberg-Buchholz. Nach der riesigen Resonanz auf seine Autogrammstunden beim diesjährigen internationalen Märchenfilmfestival...
