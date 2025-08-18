Auf den letzten Drücker: Kostüme für Fabulix selbst gemacht

Annaberg
Kreativität ist gefragt, Nadel und Faden braucht man, und ein paar Stoffe beziehungsweise alte Kleider sollte man daheim haben. Dann steht einem schnellen Kostüm für das Märchenfilmfestival nichts im Wege.
Am Mittwoch startet das Märchenfilmfestival „Fabulix“ in Annaberg-Buchholz mit einer großen Eröffnungsveranstaltung und rotem Teppich – inklusive zahlreicher prominenter Ehrengäste. In den darauffolgenden Tagen verwandelt sich die Stadt in eine große Märchenkulisse, beispielsweise mit dem Reich der Feen in der Bergkirche. Was...
