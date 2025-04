Auf Wachstumskurs: Schutzkoffer-Hersteller Peli investiert Millionenbeträge in Werk im Erzgebirge

Die Peli-Gruppe will die Produktion am Standort in Crottendorf ausbauen. Schutzkoffer werden fürs Militär, für Rettungskräfte und viele andere hergestellt. Wie die Pläne für die Region aussehen.

Etwa 100.000 Schutzkoffer verlassen pro Jahr das Werk der Peli-Gruppe in Crottendorf. Abhängig ist das von den jeweiligen Serien. Das Unternehmen produziert erst seit etwa zweieinhalb Jahren an dem Standort im Erzgebirge und will dort weiter wachsen. „Die Produktionszahlen sollen steigen“, sagt Betriebsleiter Marek Krogoll. In den vergangenen... Etwa 100.000 Schutzkoffer verlassen pro Jahr das Werk der Peli-Gruppe in Crottendorf. Abhängig ist das von den jeweiligen Serien. Das Unternehmen produziert erst seit etwa zweieinhalb Jahren an dem Standort im Erzgebirge und will dort weiter wachsen. „Die Produktionszahlen sollen steigen“, sagt Betriebsleiter Marek Krogoll. In den vergangenen...