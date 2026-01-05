„Aufgeben wollen wir auf keinen Fall“: Kleines Skigebiet im Erzgebirge steht vor Neustart

Auf den Pisten „Am Gründelwald“ in Jöhstadt hat es zuletzt 2019 Skibetrieb gegeben. Dabei war das Areal über viele Jahre ein echter Geheimtipp. Nun hat der einheimische Skiclub Edelweiß einen Plan.

Im Erzgebirge ist reichlich Schnee gefallen. Spätestens jetzt fragen sich Ski-Alpin-Freunde: Wie steht es um das Skigebiet „Am Gründelwald" in Jöhstadt? Mit zwei Pisten und zwei Liften erfreute sich das Areal lange großer Beliebtheit. Zuletzt war es ruhig geworden. Zwar konnten Querelen zwischen Verein und Stadt beigelegt werden, aber...