  „Aufgeben wollen wir auf keinen Fall": Kleines Skigebiet im Erzgebirge steht vor Neustart

Das Jöhstädter Skigebiet besteht aus zwei Pisten: dem Haupthang rechts im Bild und der Anfängerpiste links. Skibetrieb gab es zuletzt 2019.
Das Jöhstädter Skigebiet besteht aus zwei Pisten: dem Haupthang rechts im Bild und der Anfängerpiste links. Skibetrieb gab es zuletzt 2019. Bild: Ronny Küttner
Lukas Himmel ist Vorsitzender des Skiclubs Edelweiß Jöhstadt.
Lukas Himmel ist Vorsitzender des Skiclubs Edelweiß Jöhstadt. Bild: Kjell Riedel
Dieser Lift in Jöhstadt soll am nächsten Sonnabend endlich wieder Skifahrer bergauf bringen.
Dieser Lift in Jöhstadt soll am nächsten Sonnabend endlich wieder Skifahrer bergauf bringen. Bild: Ronny Küttner
Viele Jahre lang versprach diese Werbung an der B 101 am Ortsausgang von Scheibenberg in Richtung Schlettau „pausenloses Skivergnügen“ in Jöhstadt. Vor einigen Monaten wurde sie durch andere Werbung ersetzt.
Viele Jahre lang versprach diese Werbung an der B 101 am Ortsausgang von Scheibenberg in Richtung Schlettau „pausenloses Skivergnügen“ in Jöhstadt. Vor einigen Monaten wurde sie durch andere Werbung ersetzt. Bild: Kjell Riedel
Annaberg
„Aufgeben wollen wir auf keinen Fall“: Kleines Skigebiet im Erzgebirge steht vor Neustart
Von Kjell Riedel
Auf den Pisten „Am Gründelwald“ in Jöhstadt hat es zuletzt 2019 Skibetrieb gegeben. Dabei war das Areal über viele Jahre ein echter Geheimtipp. Nun hat der einheimische Skiclub Edelweiß einen Plan.

Im Erzgebirge ist reichlich Schnee gefallen. Spätestens jetzt fragen sich Ski-Alpin-Freunde: Wie steht es um das Skigebiet „Am Gründelwald“ in Jöhstadt? Mit zwei Pisten und zwei Liften erfreute sich das Areal lange großer Beliebtheit. Zuletzt war es ruhig geworden. Zwar konnten Querelen zwischen Verein und Stadt beigelegt werden, aber...
