Ausbildung im Erzgebirge: Warum Kunden auf Handwerker bald noch länger warten müssen

Der Mangel an Arbeits- und Fachkräften in der Region spitzt sich zu. Allein bei der hiesigen Handwerkskammer sind aktuell 548 Ausbildungsplätze unbesetzt. Bei der Agentur für Arbeit sind es noch mehr.

Allen wirtschaftlichen Krisen und Transformationsprozessen zum Trotz: Die Berufswünsche der jungen Leute in der Region haben sich in den zurückliegenden Jahren nur wenig verändert. Der Kraftfahrzeugmechatroniker führt nach wie vor mit großem Abstand die Liste der zehn beliebtesten Ausbildungsberufe bei den jungen Herren an. Bei den jungen...