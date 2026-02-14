MENÜ
  • Auto überschlägt sich bei Unfall im Erzgebirge – Zwei Schwerverletzte, darunter ein dreijähriges Kind

Auf der Straße zwischen Annaberg-Buchholz und Mildenau hat sich ein schwerer Unfall ereignet.
Auf der Straße zwischen Annaberg-Buchholz und Mildenau hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Auf der Straße zwischen Annaberg-Buchholz und Mildenau hat sich ein schwerer Unfall ereignet.
Auf der Straße zwischen Annaberg-Buchholz und Mildenau hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Annaberg
Auto überschlägt sich bei Unfall im Erzgebirge – Zwei Schwerverletzte, darunter ein dreijähriges Kind
Von Heike Mann
Bei Annaberg-Buchholz hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Die Polizei sucht Zeugen zum bisher unbekannten Unfallverursacher. Was ist passiert?

Am Freitagnachmittag hat sich ein schwerer Unfall auf der Straße zwischen Annaberg-Buchholz und Mildenau ereignet. Nach Angaben der Polizei befuhr dort ein 37-jähriger Mann mit seinem VW Golf die Geyersdorfer Hauptstraße (Staatsstraße 218). In einer Rechtskurve kam ihm ein Pkw auf seinem Fahrstreifen entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu...
Erschienen am: 14.02.2026 | 11:15 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
