Der erneute Anstieg der CO2-Steuer zum Jahreswechsel hat die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland nach oben getrieben. Wie es jetzt jenseits der Grenze aussieht.

Tanken in Tschechien hat sich vorm Jahreswechsel nicht mehr so recht gelohnt. Zumindest nicht an Zapfsäulen direkt hinter der Grenze. Oft betrug der Preisunterschied nur 10 Cent, manchmal sogar weniger. Doch mit Beginn des neuen Jahres stieg in Deutschland erneut die CO2-Steuer und damit der Preis für Kraftstoffe. „Freie Presse“ hat am...