Band spielt zum Tanztee in Geyers Lotterhof auf

Zu Musik der Hammer-Band Oberwiesenthal darf am Wochenende in einem historischen Gebäude in Geyer getanzt werden. Was Besucher wissen müssen.

Im historischen Lotterhof in Geyer darf am Sonnabend getanzt werden. Von 14 bis 17 Uhr wird zum zweiten „Tanztee auf neuem Parkett“ eingeladen. Laut den Veranstaltern vom Förderverein Kulturmeile Geyer-Tannenberg kam der erste beim Publikum gut an. Am Sonnabend spielt die Hammer-Band Oberwiesenthal zum Tanz auf. Der Erlös der Veranstaltung...