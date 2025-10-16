Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Im Geyers Lotterhof (links) wird zum zweiten Tanztee eingeladen.
Im Geyers Lotterhof (links) wird zum zweiten Tanztee eingeladen. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Band spielt zum Tanztee in Geyers Lotterhof auf
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zu Musik der Hammer-Band Oberwiesenthal darf am Wochenende in einem historischen Gebäude in Geyer getanzt werden. Was Besucher wissen müssen.

Im historischen Lotterhof in Geyer darf am Sonnabend getanzt werden. Von 14 bis 17 Uhr wird zum zweiten „Tanztee auf neuem Parkett“ eingeladen. Laut den Veranstaltern vom Förderverein Kulturmeile Geyer-Tannenberg kam der erste beim Publikum gut an. Am Sonnabend spielt die Hammer-Band Oberwiesenthal zum Tanz auf. Der Erlös der Veranstaltung...
Mehr Artikel