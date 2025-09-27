Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Baustellenfrust im Erzgebirge: Warum in der Annaberger Innenstadt das nächste Geschäft leer steht

Levi ist der stärkste Charakter aus der Manga-Serie „Attack on Titan“. Gegen Baustellenfrust ist aber auch er machtlos.
Levi ist der stärkste Charakter aus der Manga-Serie „Attack on Titan“. Gegen Baustellenfrust ist aber auch er machtlos. Bild: Ronny Küttner
Baustellenfrust im Erzgebirge: Warum in der Annaberger Innenstadt das nächste Geschäft leer steht
Von Antje Flath
Die japanischen Comic-Helden sind aus den großen Schaufenstern an der Großen Kirchgasse verschwunden. Aber warum hat eine junge Beierfelderin den durchaus lukrativen Standort aufgegeben?

Yasmin Weber hatte vor vier Jahren für ihre ungewöhnliche Geschäftsidee einen komfortablen Standort gefunden in der Altstadt von Annaberg-Buchholz: An der Großen Kirchgasse – in unmittelbarer Nähe der bekannten Kirche Sankt Annen, einem der touristischen Magnete in der Stadt. Das Geschäft lief auch gut. Und doch hat die junge Frau aus...
