Baustellenfrust im Erzgebirge: Warum in der Annaberger Innenstadt das nächste Geschäft leer steht

Die japanischen Comic-Helden sind aus den großen Schaufenstern an der Großen Kirchgasse verschwunden. Aber warum hat eine junge Beierfelderin den durchaus lukrativen Standort aufgegeben?

Yasmin Weber hatte vor vier Jahren für ihre ungewöhnliche Geschäftsidee einen komfortablen Standort gefunden in der Altstadt von Annaberg-Buchholz: An der Großen Kirchgasse – in unmittelbarer Nähe der bekannten Kirche Sankt Annen, einem der touristischen Magnete in der Stadt. Das Geschäft lief auch gut. Und doch hat die junge Frau aus...