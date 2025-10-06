Bei Fest im Erzgebirge können Besucher Sauerkraut herstellen

Der Förderverein Barbara-Uttmann-Haus Elterlein lädt für 18. Oktober zum Sauerkrautfest ein. Wer selbst Weißkohl hobeln und einstampfen will, kann sich bereits anmelden.

Zum Sauerkrautfest am 18. Oktober in Elterlein besteht für Besucher wieder die Möglichkeit, selbst Sauerkraut herzustellen. Dafür bittet der Förderverein Barbara-Uttmann-Haus als Veranstalter allerdings um Anmeldung. Diese ist noch bis zum 16. Oktober telefonisch bei Maria Süß unter 037349 79179 und 0151 50786470 sowie per E-Mail an die...