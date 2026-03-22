Beim „Mount Mallorca“ am Fichtelberg erweisen sich Sprungski als Geheimwaffe

Ausgelassene Stimmung hat am Sonnabend zum Abschluss der Wintersaison in Oberwiesenthal geherrscht. Die Veranstalter standen allerdings vor einer besonderen Herausforderung.

Diesen Abschluss der Wintersaison in Oberwiesenthal wird keiner so schnell vergessen. Weder Teilnehmer noch Zuschauer. Schon gar nicht die Veranstalter aus den Reihen des Alpinen Ski-Clubs und der Liftgesellschaft Oberwiesenthal sowie die vielen weiteren ehrenamtlichen Helfer. Um den Fichtelberg in den „Mount Mallorca“ zu verwandeln, mussten...