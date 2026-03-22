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Der Höhepunkt beim „Mount Mallorca“ am Fichtelberg ist der Waterslide: Heiko „Hans“ Kunze aus Thierfeld wagte sich am Sonnabend mit dem Snowboard aufs Wasser.
Der Höhepunkt beim „Mount Mallorca“ am Fichtelberg ist der Waterslide: Heiko „Hans“ Kunze aus Thierfeld wagte sich am Sonnabend mit dem Snowboard aufs Wasser. Foto: Thomas Fritzsch
Der Höhepunkt beim „Mount Mallorca“ am Fichtelberg ist der Waterslide: Heiko „Hans“ Kunze aus Thierfeld wagte sich am Sonnabend mit dem Snowboard aufs Wasser.
Der Höhepunkt beim „Mount Mallorca“ am Fichtelberg ist der Waterslide: Heiko „Hans“ Kunze aus Thierfeld wagte sich am Sonnabend mit dem Snowboard aufs Wasser. Foto: Thomas Fritzsch
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Annaberg
Beim „Mount Mallorca“ am Fichtelberg erweisen sich Sprungski als Geheimwaffe
Redakteur
Von Kjell Riedel
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Ausgelassene Stimmung hat am Sonnabend zum Abschluss der Wintersaison in Oberwiesenthal geherrscht. Die Veranstalter standen allerdings vor einer besonderen Herausforderung.

Diesen Abschluss der Wintersaison in Oberwiesenthal wird keiner so schnell vergessen. Weder Teilnehmer noch Zuschauer. Schon gar nicht die Veranstalter aus den Reihen des Alpinen Ski-Clubs und der Liftgesellschaft Oberwiesenthal sowie die vielen weiteren ehrenamtlichen Helfer. Um den Fichtelberg in den „Mount Mallorca“ zu verwandeln, mussten...
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