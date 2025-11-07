Beliebte Abkürzung zur B 101 im Erzgebirge bleibt länger gesperrt

Annaberg
Bauarbeiten in der Hüttengrundstraße in Annaberg-Buchholz sollen noch mehrere Wochen dauern. Die Strecke wird von vielen genutzt.
Eine seit mehreren Monaten andauernde Sperrung der Hüttengrundstraße in Annaberg-Buchholz wird erneut verlängert. Bei der Strecke handelt es sich um eine beliebte Abkürzung von Frohnau zur Bundesstraße 101 im Stadtgebiet von Annaberg und in die Gegenrichtung.
