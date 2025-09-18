Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Wilischstraße (links) in Annaberg bleibt weiter gesperrt.
Die Wilischstraße (links) in Annaberg bleibt weiter gesperrt. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Bergbau-Hohlraum im Erzgebirge wird gesichert: Innenstadtring länger gesperrt
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Sperrung der Wilischstraße in Annaberg-Buchholz muss wegen Arbeiten im Untergrund verlängert werden. Nicht die einzige Baustelle auf dem Innenstadtring. 2026 geht es weiter.

Ein Teil des Innenstadtrings von Annaberg-Buchholz bleibt infolge von Sicherungsarbeiten im Untergrund länger gesperrt. Das betrifft die Wilischstraße, die laut Stadtverwaltung voraussichtlich bis Ende Oktober nicht befahren werden kann. Ein im Juni entdeckter bis dato unbekannter Bergbau-Hohlraum erfordert ein weiteres Eingreifen.
