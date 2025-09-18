Bergbau-Hohlraum im Erzgebirge wird gesichert: Innenstadtring länger gesperrt

Eine Sperrung der Wilischstraße in Annaberg-Buchholz muss wegen Arbeiten im Untergrund verlängert werden. Nicht die einzige Baustelle auf dem Innenstadtring. 2026 geht es weiter.

Ein Teil des Innenstadtrings von Annaberg-Buchholz bleibt infolge von Sicherungsarbeiten im Untergrund länger gesperrt. Das betrifft die Wilischstraße, die laut Stadtverwaltung voraussichtlich bis Ende Oktober nicht befahren werden kann. Ein im Juni entdeckter bis dato unbekannter Bergbau-Hohlraum erfordert ein weiteres Eingreifen.